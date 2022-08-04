Опубликован трейлер российской игры об ужасах Второй мировой войны

Московская студия Perelesoq показала трейлер игры Torn Away

Российская студия Perelesoq из Москвы показала трейлер игры Torn Away. Видео опубликовано на YouTube-канале компании.

По словам создателей, игра позволит «взглянуть на ужасы Второй мировой войны глазами ребенка». Она представляет из себя интерактивную историю, собранную «из лучших элементов приключенческих игр, стелс сайд-скроллера и кинематографических вставок от первого лица». Главным героем игры является десятилетняя Ася, которую немцы забрали в трудовой лагерь, но ей удалось сбежать. Чтобы вернуться домой, Асе придется пересечь Германию и Польшу.

«Даже в обезумевшем от войны мире вы найдете поддержку в других людях с не менее трудной судьбой», — говорится в описании проекта.

Torn Away должна была выйти в марте 2022 года, однако релиз перенесли на более поздний срок. Тайтл появится на ПК, его сроки выхода не раскрываются. Однако на странице продукта в Steam доступна демо-версия.

Ранее представители студии GSC Game World объяснили, почему на Xbox исчезла возможность оформить предзаказ на S.T.A.L.K.E.R. 2. По их словам, это произошло из-за того, что точная дата релиза игры неизвестна.