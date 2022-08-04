Опубликован трейлер российской игры об ужасах Второй мировой войны
Российская студия Perelesoq из Москвы показала трейлер игры Torn Away. Видео опубликовано на YouTube-канале компании.
По словам создателей, игра позволит «взглянуть на ужасы Второй мировой войны глазами ребенка». Она представляет из себя интерактивную историю, собранную «из лучших элементов приключенческих игр, стелс сайд-скроллера и кинематографических вставок от первого лица». Главным героем игры является десятилетняя Ася, которую немцы забрали в трудовой лагерь, но ей удалось сбежать. Чтобы вернуться домой, Асе придется пересечь Германию и Польшу.
«Даже в обезумевшем от войны мире вы найдете поддержку в других людях с не менее трудной судьбой», — говорится в описании проекта.
Torn Away должна была выйти в марте 2022 года, однако релиз перенесли на более поздний срок. Тайтл появится на ПК, его сроки выхода не раскрываются. Однако на странице продукта в Steam доступна демо-версия.
Ранее представители студии GSC Game World объяснили, почему на Xbox исчезла возможность оформить предзаказ на S.T.A.L.K.E.R. 2. По их словам, это произошло из-за того, что точная дата релиза игры неизвестна.