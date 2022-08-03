Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 объяснили исчезновение игры

В GSC объяснили, что S.T.A.L.K.E.R. 2 исчезла из магазина Xbox из-за правил платформы

Представители студии GSC Game World объяснили, почему на Xbox исчезла возможность оформить предзаказ на S.T.A.L.K.E.R. 2. Об этом сообщает издание Player One.

Журналисты игрового медиа ссылаются на официальный Discord-канал разработчиков. «По правилам магазина Xbox, пока мы не анонсируем точную дату релиза — предзаказы не возобновятся», — отметили в GSC. Представители украинской компании также отметили, что когда дата выхода тайтла будет известна, кнопка «Предзаказать» станет активна на странице с тайтлом.

Авторы напомнили, что ранее геймеры обратили внимание, что на Xbox пропала возможность оформить предзаказ на новую игру GSC Game World. При этом в Steam, EGS и GOG подобная возможность осталась.

GSC неоднократно корректировала сроки выхода новой игры по вселенной S.T.A.L.K.E.R. В середине июня в Steam появилась примерная дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — декабрь 2023 года. Ранее игру планировали выпустить в конце 2022 года, до этого — в апреле.

В начале августа энтузиасты заметили, что сборка консольной версии «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» оказалась в сети. В компании никак не прокомментировали инцидент.