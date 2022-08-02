S.T.A.L.K.E.R. слили в сеть

Сборку для консоли S.T.A.L.K.E.R. выложили в сеть

Сборка консольной версии S.T.A.L.K.E.R. оказалась в сети. Об этом в своем Telegram-канале сообщил блогер под ником nevajno1kto.

По словам автора, в архиве размером около четырех гигабайт находится версия игры для консоли. Она имеет поддержку контроллера, переработанный интерфейс и некоторые геймплейные изменения. Над версией «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» для приставок работает не GSC Game World, а другая компания — создатели игр серии S.T.A.L.K.E.R. лишь курируют проект.

Рассказавший о сливе блогер заметил, что утечка состоялась, так как некоторые сотрудники студии не разделяют официальную позицию GSC Game World относительно геймеров из России. «Кто-то считает это лютой несправедливостью и хочет как-то навредить», — заявил nevajno1kto. Блогер подчеркнул, что не имеет отношения к тому, что тайтл выложили в сеть, однако поддерживает действия инсайдеров: «Мне приятно смотреть на то, что происходит. GSC Game World заслужили такого отношения».

В середине марта украинская компания GSC Game World заявила, что не будет продавать свои игры на территории России. Компания не раскрывала информацию о готовящейся консольной версии какой-либо из своих ранних игр. «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» вышла на ПК в 2007 году.

В начале июля сервис GOG начал принимать предзаказы на игру S.T.A.L.K.E.R. 2. Тайтл доступен в России за 3499 рублей.