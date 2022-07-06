Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Стартовали предзаказы S.T.A.L.K.E.R 2

S.T.A.L.K.E.R. 2 оказалась доступна по предзаказу в сервисе GOG за 3499 рублей

Скриншот: игра S.T.A.L.K.E.R 2

Сервис GOG начал принимать предзаказы на игру S.T.A.L.K.E.R. 2. Страница с тайтлом оказалась доступна на сайте компании.

Как следует из материалов GOG, игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl доступна по предзаказу в России за 3499 рублей. Также на площадке можно приобрести Deluxe Edition и Ultimate Edition — их оценили в 4669 и 6419 рублей соответственно. В отличие от стартовой, расширенные версии включают в себя дополнительные квесты, бесплатную загрузку DLC и скины для режима мультиплеер.

На странице тайтла указано, что игра выйдет 31 декабря 2023 года. Однако GSC Game World еще не раскрывала точные сроки релиза — в середине июня представители украинской студии рассказали, что выход S.T.A.L.K.E.R. 2 намечен на декабрь 2023 года. Также в описании S.T.A.L.K.E.R. 2 говорится, что игра будет доступна без DRM-защиты, с английской и украинской озвучкой и русскими субтитрами.

Будущий тайтл GSC Game World ранее появился в Steam, однако игра недоступна для пользователей из России. Стоимость игры в европейском регионе составила от 59 до 109 евро — в зависимости от версии.

В середине марта украинская компания GSC Game World заявила, что не будет продавать свои игры на территории России. Представители компании уточнили, что S.T.A.L.K.E.R. 2 получат лишь те российские геймеры, которые ранее приобрели цифровую версию тайтла по предзаказу.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Еще 30 членов правительства ушли в отставку из-за скандала с Джонсоном
Путин и Пашинян обсудили отношения между Арменией и Турцией
Брэд Питт рассказал о своей неизлечимой болезни
Фигурантку дела обвиненных в злоупотреблениях генералов МВД отправили в СИЗО
В Донецке назвали число погибших от обстрелов ВСУ с конца февраля
Адвокат Федотова высказался о возможной смене места службы хоккеиста
США и союзники обсудили предельную цену российской нефти
Доктор Мясников перечислил полезные пищевые привычки
На Украине отреагировали на уничтожение ВС России американской установки HIMARS
Падение фонтана на разрушившего его вандала попало на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.