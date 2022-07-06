Стартовали предзаказы S.T.A.L.K.E.R 2

S.T.A.L.K.E.R. 2 оказалась доступна по предзаказу в сервисе GOG за 3499 рублей

Сервис GOG начал принимать предзаказы на игру S.T.A.L.K.E.R. 2. Страница с тайтлом оказалась доступна на сайте компании.

Как следует из материалов GOG, игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl доступна по предзаказу в России за 3499 рублей. Также на площадке можно приобрести Deluxe Edition и Ultimate Edition — их оценили в 4669 и 6419 рублей соответственно. В отличие от стартовой, расширенные версии включают в себя дополнительные квесты, бесплатную загрузку DLC и скины для режима мультиплеер.

На странице тайтла указано, что игра выйдет 31 декабря 2023 года. Однако GSC Game World еще не раскрывала точные сроки релиза — в середине июня представители украинской студии рассказали, что выход S.T.A.L.K.E.R. 2 намечен на декабрь 2023 года. Также в описании S.T.A.L.K.E.R. 2 говорится, что игра будет доступна без DRM-защиты, с английской и украинской озвучкой и русскими субтитрами.

Будущий тайтл GSC Game World ранее появился в Steam, однако игра недоступна для пользователей из России. Стоимость игры в европейском регионе составила от 59 до 109 евро — в зависимости от версии.

В середине марта украинская компания GSC Game World заявила, что не будет продавать свои игры на территории России. Представители компании уточнили, что S.T.A.L.K.E.R. 2 получат лишь те российские геймеры, которые ранее приобрели цифровую версию тайтла по предзаказу.