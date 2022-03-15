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Разработчики S.T.A.L.K.E.R 2 отказались продавать свои игры в России

Украинская компания GSC Game World отказалась от продаж игр на территории России

Фото: Pixabay

Украинская компания GSC Game World, разработчик таких компьютерных игр, как «Казаки» и S.T.A.L.K.E.R 2, отказалась от продаж на территории России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на страницу компании «Вконтакте».

GSC Game World заявила, что игры получат только те российские пользователи, которыми цифровые версии были приобретены ранее, по предварительному заказу. При этом новые предзаказы не принимаются.

Физические издания, в том числе уже оплаченные, не будут поставлены на территорию России. Разработчики сообщили, что обратиться за возвратом денежных средств следует в магазины, где был оформлен предзаказ.

В начале марте в GSC Game World заявили, что прекращают разработку S.T.A.L.K.E.R 2 из-за ситуации на Украине.

В марте компания Take-Two объявила о приостановлении продаж и поддержки своих продуктов на территории России и Белоруссии. Фирма владеет популярными игровыми сериями, среди которых GTA, Red Dead, Max Payne, Civilization, Mafia и другие линейки игр.

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Марина Совина
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