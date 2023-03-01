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17:42, 1 марта 2023Бывший СССР

Глава казахского региона пообещал «выпить всю кровь» из борцов с комарами

Аким Павлодарской области пригрозил «выпить кровь» из безответственных борцов с комарами

Фото: Егор Камелев / Unsplash

Аким Павлодарской области Казахстана Асаин Байханов потребовал от чиновников своевременно произвести потравку комаров в регионе и пригрозил «выпить всю кровь» из безответственных борцов с гнусом. Об этом руководитель областной администрации сообщил на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он рассказал, что обсудил подготовку к предстоящей борьбе с комарами с чиновниками, учеными и подрядчиками, указав на необходимость подготовки к дезинсекции до весны.

«Если власти заранее, еще до весны, "не чешутся" с подготовкой к дезинсекции, чесаться потом от укусов мошек и комаров все лето приходится павлодарцам... Предупредил руководителей областных управлений, научную группу и подрядчиков, что, если они подведут жителей области в нынешнем сезоне, я сам из них "всю кровь выпью"», — пообещал глава казахского региона.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае врачи выявили два случая лихорадки денге — переносимой комарами тропической болезни. По словам главы регионального Роспотребнадзора Дмитрия Горяева, заболевание привезли в Россию вернувшиеся из-за рубежа туристы.

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Георгий Нестеров
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