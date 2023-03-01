В Китае заявили о желании играть более активную роль в урегулировании на Украине

В Китае заявили о желании играть более активную роль в мирном урегулировании на Украине

Предложенный Пекином мирный план делает позицию КНР ясной: Китай должен играть более активную роль в мирном урегулировании на Украине. Об этом журналистам на полях Ближневосточной конференции клуба «Валдай» сообщил старший научный сотрудник Института международных и стратегических исследований Пекинского университета Ву Бинбин, передает корреспондент «Ленты.ру».

«До этого мы также опубликовали другой документ — Инициативу по глобальной безопасности, и эти два документа необходимо рассматривать в связке друг другом, чтобы получить полное представление о политике Китая. Речь не только об украинском кризисе. В Китае есть понимание, что необходимо достичь общую, всеобъемлющую и устойчивую и неделимую безопасность», — заявил он.

24 февраля власти Китая представили план по достижению мира на Украине, состоящий из 12 пунктов. В них Пекин призывает прекратить боевые действия и возобновить мирный диалог между Киевом и Москвой. КНР также призвала стороны конфликта отказаться от менталитета холодной войны.