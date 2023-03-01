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19:59, 1 марта 2023Из жизни

Купленная за бесценок фигурка оказалась редким артефактом за миллионы рублей

Staffordshire Live: купленная на распродаже фигурка уйдет с молотка за 2,7 миллиона рублей

Фото: Hansons Auctioneers

Житель Великобритании продаст купленную за бесценок 30 лет назад фарфоровую фигурку за 30 тысяч фунтов стерлингов (2,7 миллиона рублей). Об этом сообщает Staffordshire Live.

Мужчина нашел фигурку спящего младенца на распродаже в 1990-х годах в графстве Глостершир и купил ее за два фунта стерлингов (181 рубль по нынешнему курсу). Спустя несколько десятилетий он решил отнести ее на оценку в аукционный дом Hanson Holloway's Ross в Банбери. Фигурка оказалась редким артефактом, созданным в 1746 году на фарфоровой фабрике в Челси. «В то время фабрикой руководил Николя Спримон, серебряных дел мастер и предприниматель, который стал ее первым директором. Похожий экземпляр находится в Британском музее, на нем выбита дата 26 июня 1746 года», — утверждает глава аукционного дома, Чарльз Хэнсон.

Фигурка уйдет с молотка 4 марта. Предполагается, что ее стоимость составит до 30 тысяч фунтов стерлингов (2,7 миллиона рублей). «Подобная находка — это святой Грааль для любого коллекционера и ценителя старинного английского фарфора. Многие хотели бы приобрести ее. Она представляет собой самую очаровательную и редкую из всех английских фарфоровых фигурок», — утверждает Хэнсон.

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Глава аукционного дома добавил, что в середине XVIII века на производство фарфоровых фигурок оказало большое влияние искусство Северной Европы. Он также предположил, что на создание артефакта повлиял Джон Майкл Ризбрак, один из главных скульпторов Англии XVIII века.

Фарфоровая фабрика Челси появилась примерно в 1743-1745 годах. Она стала первым значительным местом производства мягкого фарфора в Англии.

Ранее сообщалось, что в Канаде с аукциона за 41 тысячу канадских долларов (почти 2,3 миллиона рублей) продали две картины канадской художницы-примитивистки Мод Льюис, купленные у нее в 1967 году. Изначально обе работы были куплены у художницы всего за 12 канадских долларов.

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Алиса Удовик
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