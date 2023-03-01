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01:00, 1 марта 2023Бывший СССР

Солдат ВСУ сообщил американскому телеканалу правду о положении в Артемовске

CNN: ситуация в Артемовске гораздо хуже, чем официально признает Киев

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал журналистам телеканала CNN правду о сложном положении армии в Артемовске (украинское название — Бахмут). Его слова приводит РИА Новости.

По словам военного, реальная ситуация в регионе сильно отличается от тех сведений, которые распространяют официальные лица.

«Ситуация в Бахмуте сейчас очень сложная. Она намного хуже, чем говорят официально», — указал собеседник CNN.

Он подчеркнул, что крайне тяжелая обстановка складывается на севере города. При этом «нужно добавить сто процентов к сложности», о которой говорит официальный Киев.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что почти все дороги в Артемовск находятся под огневым контролем российских военных. Помимо этого, как он утверждает, Украина продолжает переброску резервов на артемовское направление.

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Марина Совина
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