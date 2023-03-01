В ЛНР сообщили о переброске реактивной артиллерии ВСУ под Часов Яр

Марочко заявил, что Украина перебросила реактивную артиллерию на артемовское направление

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили реактивную артиллерию на артемовское направление в район города Часов Яр. Об этом сообщил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Юго-западнее населенного пункта Часов Яр отмечено прибытие реактивной артиллерии противника. В район населенного пункта Николаевка прибыл реактивный артиллерийский дивизион БМ-21 "Град"», — заявил он. По словам Марочко, на поставленных боеприпасах заметили маркировку на иностранном языке.

