В ЛНР заявили о переброске вооружения и техники ВСУ к Артемовску

Марочко: ВСУ перебрасывают вооружение и офицеров, подготовленных НАТО, к Артемовску

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают вооружение, технику и офицеров, предположительно подготовленных на полигонах НАТО, в Часов Яр вблизи Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В населенный пункт Часов Яр отмечена переброска вооружения и военной техники ВФУ (Вооруженные формирования Украины — прим. «Ленты.ру»), а также личного состава, скорее всего прошедшего обучение на полигонах НАТО», — заявил он.

Марочко сообщил, что было зафиксировано прибытие примерно 30 единиц легкобронированной колесной и гусеничной техники. Кроме того, по его словам, Киев перебросил около 350 военных рядового состава и до 15 офицеров, обученных НАТО. Он уточнил, что прибывшие бойцы ВСУ имеют хорошую физическую форму, а также отмечается их высокая дисциплинированность.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что почти все дороги в Артемовск находятся под огневым контролем российских военных. Помимо этого, как он утверждает, Украина продолжает переброску резервов на артемовское направление.