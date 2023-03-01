Российские военкоры сообщили об атаке целей противника в Полтавской области
«РВ»: странные объекты атакуют цели противника в Полтавской области Украины
Российские военкоры заявили об атаке целей противника в Кременчуге Полтавской области. Об этом сообщает информационный портал «Русская Весна».
Отмечается, что в городе раздалась серия взрывов. Предположительно, украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) попытались сбить воздушные объекты, сказано в материале.
«Это не шахид. Высота полета 4–5 километров над землей. Летит строго по направлению ветра. Мы на 80 процетов уверены, что это тот металлический шар», — сообщают корреспонденты.