Российские военкоры сообщили об атаке целей противника в Полтавской области

«РВ»: странные объекты атакуют цели противника в Полтавской области Украины

Российские военкоры заявили об атаке целей противника в Кременчуге Полтавской области. Об этом сообщает информационный портал «Русская Весна».

Отмечается, что в городе раздалась серия взрывов. Предположительно, украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) попытались сбить воздушные объекты, сказано в материале.

«Это не шахид. Высота полета 4–5 километров над землей. Летит строго по направлению ветра. Мы на 80 процетов уверены, что это тот металлический шар», — сообщают корреспонденты.