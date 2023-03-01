Российские военные применили САУ «Гвоздика» для уничтожения огневой позиции ВСУ

Военные России применили САУ «Гвоздика» по огневым позициям ВСУ на Авдеевском направлении

Российские военные применили самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С1 «Гвоздика» для уничтожения огневой точки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Офицер с позывным «Валек» рассказал, что украинские военные закрепились в районе поселка Северный, установили станковый противотанковый гранатомет и препятствовали продвижению российских войск и их закреплению на уже занятых территориях.

«Разведка дала нам координаты. Выявила огневую точку, которая работала без маскировки. Соответственно, ей было нанесено огневое поражение», — заявил он.

В зоне поражения находился населенный пункт Водяное. Огневую точку ликвидировала артиллерия первой славянской бригады первого армейского корпуса Вооруженных сил России.

28 февраля официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что авиация и артиллерия российской группировки войск «Восток» нанесли поражение подразделениям ВСУ в районе города Угледар и села Шевченко в Донецкой народной республике ДНР, а также возле села Зеленый Гай в Запорожской области.