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15:33, 28 февраля 2023Россия

Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на двух направлениях

Минобороны заявило о потере ВСУ до 45 бойцов на южнодонецком и запорожском направлениях

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Авиация и артиллерия российской группировки войск «Восток» нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Угледар и села Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР), а также возле села Зеленый Гай в Запорожской области. Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, за сутки противник потерял на южнодонецком и запорожском направлениях до 45 бойцов убитыми и раненными, две боевые машины пехоты и три пикапа.

Кроме того, в районе села Червоное Запорожской области был уничтожен склад боеприпасов ВСУ, отчитался Конашенков.

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По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 8583 единицы военной автомобильной спецтехники, 4232 орудия полевой артиллерии и минометов, 1045 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8066 боевых бронемашин, 406 зенитных ракетных комплексов, 3256 беспилотников, 390 самолетов и 211 вертолетов.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за январь 2023 года Киев потерял более 6,5 тысячи военнослужащих. За тот же период российские войска уничтожили 26 самолетов, семь вертолетов, 208 дронов, 341 танк и 40 машин реактивных систем залпового огня ВСУ.

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Константин Лысяков
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