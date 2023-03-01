Пилоты решили показать пассажирам северное сияние и изменили маршрут рейса

Пилоты EasyJet сделали разворот на маршруте, чтобы показать пассажирам северное сияние

Пилоты британской авиакомпании решили сделать небольшой круг во время полета, чтобы дать пассажирам полюбоваться северным сиянием. Об этом пишет Manchester Evening News.

В ночь на понедельник, 27 февраля, самолет EasyJet cледовал по маршруту из Рейкьявика в аэропорт Манчестера. По словам одного из пассажиров, во время полета в небе появилось северное сияние — чтобы лучше показать пассажирам красивое природное явление, пилоты решили ненадолго изменить траекторию движения и сделать разворот на 360 градусов.

«Мы взлетели, на полпути пилот выключил все огни — северное сияние появилось по левому борту. Затем наш самолет наклонился направо и полетел в другую сторону, а через две-три минуты пилот снова развернулся. Таким образом, у всех пассажиров была возможность полюбоваться сиянием», — вспомнил один из присутствующих на рейсе.

В октябре 2021 года авиапассажир во время полета впервые в жизни увидел северное сияние и смог запечатлеть редкое природное явление на камеру. Несмотря на плохое разрешение камеры мобильного телефона, снимок стал популярным в социальных сетях — на фотографии можно увидеть ночное небо, полностью окрашенное в зеленый цвет, и яркие вытянутые пятна.