Пилоты решили показать пассажирам северное сияние и изменили маршрут рейса
Пилоты британской авиакомпании решили сделать небольшой круг во время полета, чтобы дать пассажирам полюбоваться северным сиянием. Об этом пишет Manchester Evening News.
В ночь на понедельник, 27 февраля, самолет EasyJet cледовал по маршруту из Рейкьявика в аэропорт Манчестера. По словам одного из пассажиров, во время полета в небе появилось северное сияние — чтобы лучше показать пассажирам красивое природное явление, пилоты решили ненадолго изменить траекторию движения и сделать разворот на 360 градусов.
«Мы взлетели, на полпути пилот выключил все огни — северное сияние появилось по левому борту. Затем наш самолет наклонился направо и полетел в другую сторону, а через две-три минуты пилот снова развернулся. Таким образом, у всех пассажиров была возможность полюбоваться сиянием», — вспомнил один из присутствующих на рейсе.
В октябре 2021 года авиапассажир во время полета впервые в жизни увидел северное сияние и смог запечатлеть редкое природное явление на камеру. Несмотря на плохое разрешение камеры мобильного телефона, снимок стал популярным в социальных сетях — на фотографии можно увидеть ночное небо, полностью окрашенное в зеленый цвет, и яркие вытянутые пятна.