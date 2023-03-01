Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:10, 1 марта 2023Россия

На российской трассе столкнулись переполненный рейсовый автобус и грузовик

В Нижегородской области на трассе М-7 автобус с 48 пассажирами столкнулся с грузовиком

Фото: Наталия Селиверстова / РИА Новости

В Лысковском районе Нижегородской области на трассе М-7 «Волга» столкнулись переполненный рейсовый автобус и грузовик. Об этом заявил глава Минздрава российского региона Давид Мелик-Гусейнов в Telegram-канале.

По его данным, пострадали пять человек, их доставили в Лысковскую Центральную районную больницу. В рейсовом автобусе, который следовал по маршруту МоскваЧебоксары, было 48 пассажиров.

Причины случившегося пока неизвестны, детали аварии не приводятся.

Похожая авария ранее произошла на трассе ОренбургКазань. Там рейсовый автобус с 29 пассажирами перевернулся, так как его водитель съехал в кювет и не справился с управлением. До этого в Ингушетии на 596-м километре трассы Р-217 перевернулся автобус, который направлялся из Краснодара в Махачкалу, семь человек пострадали.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
МИД перечислил долгосрочных союзников России
Стало известно о попытке Саркози довести Меркель до слез
Сексолог перечислила худшие поступки мужчин в постели
В российском городе нашли расчлененное тело пропавшего пресс-секретаря суда
Студент бросил университет ради OnlyFans и стал миллионером
Российский полицейский умер после случайного выстрела напарника
В ЛНР заявили об отправленных Киевом на фронт подростках
В ЛНР заявили о привлечении украинских подростков к боевым действиям
Главы министерств обороны США и Китая не разговаривали три месяца
СКР возбудил уголовное дело после обнаружения задушенной женщины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.