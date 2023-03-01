На российской трассе столкнулись переполненный рейсовый автобус и грузовик

В Нижегородской области на трассе М-7 автобус с 48 пассажирами столкнулся с грузовиком

В Лысковском районе Нижегородской области на трассе М-7 «Волга» столкнулись переполненный рейсовый автобус и грузовик. Об этом заявил глава Минздрава российского региона Давид Мелик-Гусейнов в Telegram-канале.

По его данным, пострадали пять человек, их доставили в Лысковскую Центральную районную больницу. В рейсовом автобусе, который следовал по маршруту Москва — Чебоксары, было 48 пассажиров.

Причины случившегося пока неизвестны, детали аварии не приводятся.

Похожая авария ранее произошла на трассе Оренбург — Казань. Там рейсовый автобус с 29 пассажирами перевернулся, так как его водитель съехал в кювет и не справился с управлением. До этого в Ингушетии на 596-м километре трассы Р-217 перевернулся автобус, который направлялся из Краснодара в Махачкалу, семь человек пострадали.