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10:22, 1 марта 2023Силовые структуры

Начато расследование из-за заминированной машины помощника прокурора района ЛНР

СКР: под автомобилем помощника прокурора Меловского района ЛНР нашли взрывное устройство

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Луганской народной республике (ЛНР) следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь помощника районного прокурора. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, что днем 27 февраля под днищем автомобиля помощника прокурора Меловского района ЛНР было обнаружено самодельное взрывное устройство. Вызванные на место взрывотехники его обезвредили. Никто не пострадал.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по поиску причастных к минированию автомобиля.

8 января сообщалось, что в Пурдовке нашли базу для подготовки детей к диверсиям против России. Она располагалась на территории оздоровительного лагеря «Лесная сказка». Журналистам показали обнаруженный там муляж, с помощью которого детей тренировали работать с самодельными взрывными устройствами, и программу военно-патриотической игры «Джура», утвержденной министерством образования Украины.

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Любовь Ширижик
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