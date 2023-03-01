Бастрыкин поручил расследовать попытки атак беспилотников ВСУ

Бастрыкин поручил расследовать попытки атак БПЛА ВСУ в Подмосковье, Адыгее и на Кубани

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил расследовать все обстоятельства попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) применить беспилотники для атаки объектов в Подмосковье, Адыгее и на Кубани. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

По данным ведомства, на месте, где были обнаружены фрагменты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районе Коломны, работают следователи и криминалисты.

Сначала в Краснодарском крае два беспилотника атаковали нефтебазу в Туапсе — в результате в хозпостройке на ее территории начался пожар, но сами резервуары с нефтью не получили повреждения. По данным SHOT, летательные аппараты были начинены взрывчаткой, которую они собирались сбросить на нефтебазу, но взорвались в ста метрах от нее.

Затем глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что в поселке Новый Гиагинский упал беспилотник. Никто не пострадал, разрушенной оказалась хозпостройка животноводческой фермы.