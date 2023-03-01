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21:40, 1 марта 2023Из жизни

Медведь дважды за месяц сбежал из вольера зоопарка

Associated Press: в США очковый медведь сбежал из вольера зоопарка дважды за месяц

Фото: Saint Louis Zoo

В городе Сент-Луис, штат Миссури, США, четырехлетний очковый медведь по кличке Бен дважды за месяц сбежал из вольера зоопарка. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

Седьмого февраля Бен разорвал зажимы, прикрепляющие стальную сетку к двери вольера, и выбрался на свободу. Сотрудникам зоопарка удалось найти медведя через полтора часа неподалеку от клетки и вернуть его обратно. Чтобы избежать повторного побега Бена, сетку закрепили более прочными зажимами.

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Несмотря на это, уже через две недели медведь снова сломал сетку и сбежал. На этот раз он пробыл на улице менее часа и был обнаружен работниками зоопарка в 30 метрах от вольера. Бена благополучно вернули в клетку.

Сотрудники зоопарка заявили, что теперь ищут альтернативные способы повышения прочности вольера.

Ранее сообщалось, что в Австралии пять львов сбежали из вольера в зоопарке и напугали посетителей. Находившимся на территории людям пришлось прятаться.

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Алиса Удовик
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