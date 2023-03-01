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15:50, 1 марта 2023Забота о себе

Узнавшим об измене партнера людям дали совет

Психолог Алена Май: узнавшему об измене партнера человеку лучше воздержаться от скандала

Фото: Dmitry Schemelev / Unsplash

Реакция узнавшего об измене партнера человека может быть неоднозначной, но вместо скандала гораздо продуктивнее будет объясниться с ним, полагает семейный психолог центра сексуального образования Secrets Алена Май. Такой совет она дала в беседе с «Лентой.ру».

Психолог подчеркнула, что причины, по которым люди решаются на измену, могут быть разные. Для одних роман на стороне не равен предательству семьи, это просто способ испытать новые ощущения, для других — это попытка завершить текущие отношения, в которых явно давно есть серьезные проблемы, считает специалистка.

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В связи с этим, по мнению Май, реакция на подобного рода известие может быть совсем не однозначная.

Можно устроить скандал, запивать боль литрами алкоголя, ненавидеть партнера, но это не выход из ситуации. Гораздо продуктивнее в этом случае будет объясниться с ним, понять причину случившегося и найти общий знаменатель решения проблемы. Вам надо решить, сможете ли вы простить измену, реанимировать отношения и жить с этим дальше, или нет

Алена МайСемейный психолог

В заключение Май добавила, что чтобы вернуть доверие после измены и восстановить прежние чувства, обоим партнерам необходимо приложить колоссальные усилия, поэтому лучше не допускать «такого апокалипсиса в отношениях». Для этого необходимо постараться чаще слушать и слышать друг друга, подытожила она.

Ранее психолог-психоаналитик Евгений Васильев дал совет задумавшимся об измене людям. По его мнению, стоит обсудить подобные мысли с партнером, а не доводить ситуацию до тупика, когда измены превращаются в инструмент латентной или даже открытой агрессии по отношению к близкому человеку.

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Наталья Обрядина
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