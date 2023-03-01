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09:50, 1 марта 2023Бывший СССР

Российские военные в ближнем бою уничтожили БМП ВСУ

Бойцы ВС РФ уничтожили украинскую БМП в ходе ближнего боя в южных кварталах Артемовска

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» уничтожили боевую машину пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время ближнего боя за частный сектор в южной части Артемовска (украинское название – Бахмут). Об этом сообщил командир штурмового взвода, передает РИА Новости.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как боец «Вагнера» уничтожает ранее подбитую и потерявшую возможность передвигаться БМП из ручного противотанкового гранатомета. По словам командира подразделения ЧВК, украинская бронемашина уже несколько дней обстреливала позиции его бойцов, поэтому для нее устроили засаду.

Ранее сообщалось, что ЧВК «Вагнер» разбила под Артемовском подразделение ВСУ, названное в честь бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона. Отмечается, что оно удерживало большой опорный пункт в лесу.

Алевтина Запольская
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