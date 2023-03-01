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05:20, 1 марта 2023Бывший СССР

Бойцы ЧВК «Вагнер» разбили подразделение ВСУ «имени Бориса Джонсона»

Бойцы ЧВК «Вагнер» разбили подразделение ВСУ «имени Бориса Джонсона» под Артемовском

Фото: РИА Новости

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» разбили под Артемовском (украинское название — Бахмут) подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ), названное в честь бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира штурмового подразделения группы.

«Это было подразделение, держали они большой опорный пункт в лесу», — заявил военный.

Он продемонстрировал трофеи, доставшиеся в ходе боев за южные подступы к Артемовску, в том числе флаг подразделения из элитной 24-й отдельной механизированной бригады с Западной Украины, на котором написано: «Подразделение имени Бориса Джонсона».

Собеседник агентства добавил, что украинские военные часто используют и проамериканскую тематику, например, носят нашивки с флагами США.

27 февраля сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль микрорайон Ступки в Артемовске. Подразделения ЧВК также зашли в Ильиновку — село, находящееся в Константиновском районе Донецкой области.

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Марина Совина
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