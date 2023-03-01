42 года искавший дочь мужчина умер за пять дней до обнаружения ее останков

Отец умер за пять дней до обнаружения тела его пропавшей полвека назад дочери

Отец пропавшей в 1971 году 17-летней девушки скончался за пять дней до обнаружения ее останков. Об этом сообщает Daily Mirror.

Памела Джексон и ее лучшая подруга Шерри Миллер пропали 42 года назад в окрестностях Вермиллиона в Южной Дакоте. Они отправились на машине на вечеринку в честь окончания учебного года и не вернулись. После исчезновения дочери Оскар Джексон регулярно прочесывал все окрестные леса, овраги и реки в поисках ее тела. Следователи почти полвека не могли выяснить, что случилось в тот день с двумя подростками.

Правда открылась лишь в 2013 году. 23 сентября того года рыбак, пересекавший ручей Брюль, заметил торчащие из воды колеса и ржавое днище автомобиля. Вскоре выяснилось, что все эти годы искавший дочь мужчина умер всего за 120 часов до этого события.

Останки Шерри и Пэм обнаружили в ручье. Авария произошла всего в ста метрах от места вечеринки. Когда машина свалилась в ручей, обе девушки погибли. Журналист Лу Рагуз, написавший книгу о расследовании длиной в полвека, поговорил с родственниками Пэм, и они рассказали ему, что, возможно, смерть Оскара спасла его от горького разочарования.

Он вложил столько времени и энергии в поиски Пэм, но искал не там, где нужно. Узнай Оскар, насколько близко дочь была все это время, это могло его сломить, считают родные. Лу Рагуз журналист

Следователи пришли к выводу, что смерть Памелы и Шерри произошла в результате несчастного случая. Судмедэксперты не обнаружили в машине следов борьбы или признаков употребления девушками наркотиков и алкоголя. Одна из шин автомобиля была сильно повреждена. Полицейские полагают, что она взорвалась во время переезда через мост, что и стало причиной смертельной аварии.

После того как тела девушек были официально идентифицированы, их семьи выпустили краткое объявление: «Наше путешествие наконец завершено».

Ранее сообщалось об обнаруженном в горах теле туриста, который пропал в 1974 году. Швейцарские спасатели нашли останки благодаря таянию высокогорного ледника.