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18:58, 17 февраля 2023Из жизни

Останки пропавшего в 1974 году туриста нашли в растаявшем леднике

Daily Mail: швейцарская полиция нашла в растаявшем леднике пропавшего туриста

Кадр: Canton Police Valais

Полиция в Швейцарии обнаружила в растаявшем леднике останки, которые идентифицировали как тело пропавшего в 1974 году британского туриста. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина был найден в ходе поисков с воздуха, которые организовала полиция совместно с военно-воздушными силами на леднике Корбасьер. Тело стало видно из-за таяния ледника, вызванного глобальным потеплением.

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Местные власти работали с британской полицией и дипломатами, чтобы установить личность найденного человека. Мужчину идентифицировали как 32-летнего туриста из Великобритании, который пропал в 31 декабря 1974 года. «Анализ ДНК в сотрудничестве с полицией Великобритании позволяет подтвердить личность пропавшего человека», — пояснили в полиции.

Ледники в Швейцарии уменьшились вдвое всего за 85 лет. В итоге стали видны останки скалолазов и туристов, погибших много лет назад. По данным швейцарских властей, с 1925 года в горах пропали более 300 человек. За последние несколько лет при таянии ледников нашлось большое количество тел, в том числе останки пары, которая пропала в 1942 году. Они были найдены в 2017 году.

Ранее сообщалось, что в Пакистане местные жители обнаружили в горах второй ботинок погибшего брата известного итальянского альпиниста Райнхольда Месснера — Гюнтера Месснера. Благодаря находке удалось раскрыть дело о смерти мужчины.

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Алиса Дмитриева
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