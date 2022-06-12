Найденный в горах ботинок помог раскрыть дело о гибели альпиниста

Дело о гибели брата альпиниста Месснера раскрыли благодаря найденному в горах ботинку

В Пакистане местные жители обнаружили в горах второй ботинок погибшего брата известного итальянского альпиниста Райнхольда Месснера — Гюнтера Месснера. Благодаря находке удалось раскрыть дело о смерти мужчины. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

По данным издания, пакистанцы обнаружили ботинок брата Месснера возле подножия Нанга-Парбат. Отмечается, что эта находка подтверждает версию о том, что родственник альпиниста погиб при сходе снежной лавины.

«Это еще одно доказательство того, что я не причастен к гибели Гюнтера. Этот ботинок был найден как раз в том месте, где исчез мой брат», — сказал Месснер.

Гюнтер Месснер погиб в 1970 году в результате схода лавины с горы Нанга-Парбат. Его брат позднее признавался, что сам оказался на волосок от гибели: из-за обморожения у него ампутировали несколько пальцев на ногах. Вскоре после этого альпиниста стали подозревать в причастности к смерти брата.

Райнхольд Месснер — один из самых известных альпинистов в мире. Летом 1980 года он первым в истории совершил одиночное бескислородное восхождение на Эверест. Позже он также стал первым человеком, который сумел подняться на все «восьмитысячники» мира (горные вершины, высота над уровнем моря которых превышает 8 тысяч метров).