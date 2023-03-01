На Украине экс-главу аэропорта Борисполь приговорили к пяти годам заключения

Экс-главу украинского аэропорта Борисполь Дыхню приговорили к пяти годам лишения свободы

Бывшего главу аэропорта Борисполь Евгения Дыхню на Украине приговорили к пяти годам заключения за злоупотребление служебными полномочиями, сообщает РИА Новости со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру республики.

Приговор огласила коллегия судей Высшего антикоррупционного суда страны. Согласно нему Дыхню признали виновным в злоупотреблениях, которые повлекли убытки примерно в 15,7 миллиона гривен (примерно 32 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»).