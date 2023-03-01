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16:15, 1 марта 2023Бывший СССР

На Украине заочно осудят запорожского губернатора Евгения Балицкого

На Украине заочно осудят губернатора Запорожской области Балицкого за коллаборационизм

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

На Украине заочно осудят врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, которого обвиняют в посягательстве на территориальную целостность страны и коллаборационизме. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса генпрокурора Украины.

«Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры (подконтрольной Киевуприм. "Ленты.ру") в суд направлен обвинительный акт в отношении одного из организаторов фейкового присоединения Запорожской области к РФ», — заявили в офисе генпрокурора.

Имя обвиняемого в ведомстве не называют, но, вероятнее всего, речь идет именно о Балицком.

Ранее на Украине возбудили уголовное дело в отношении российского бизнесмена и основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность страны и ведении агрессивной войны.

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Алевтина Запольская
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