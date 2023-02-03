На Украине возбудили дело против Пригожина

Офис генпрокурора Украины возбудил уголовное дело против Евгения Пригожина

На Украине возбудили уголовное дело против российского бизнесмена и основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса генерального прокурора республики.

В ведомстве уточнили, что Пригожина подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») и частью второй статьи 437 («Ведение агрессивной войны») Уголовного кодекса страны.