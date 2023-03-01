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10:05, 1 марта 2023Культура

Брендан Фрейзер едва не погиб на съемках фильма «Мумия»

Американский актер Брендан Фрейзер рассказал, что чуть не погиб на съемках фильма «Мумия»

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

54-летний американский актер театра и кино Брендан Фрейзер рассказал, что чуть не погиб на съемках фильма «Мумия», вышедшего в 1999 году. Об этом он сообщил в шоу The Kelly Clarkson Show, опубликованном на YouTube-канале.

Артист заявил, что инцидент произошел во время съемок эпизода с подвешиванием главного героя на веревке. Член съемочной группы, занимавшийся созданием трюка, подвесил трос слишком высоко.

«Я стоял на цыпочках вот так, с веревкой. И камера снимала вокруг, я поднялся на носочки, а парень, держащий веревку надо мной, подтянул ее немного выше, и я застрял — мне некуда было деваться, кроме как спускаться вниз. Итак, он тянул вверх, а я спускался», — отметил Фрейзер.

Актер добавил, что упал в обморок, а когда очнулся, члены съемочной группы «притихли». Координатор трюков привел его в чувства со словами: «Поздравляю, ты в клубе — то же самое случилось с Мелом Гибсоном в "Храбром сердце"».

Ранее американский актер Брендан Фрейзер поделился эмоциями после первой номинации на «Оскар» — в этом году он представлен в категории «Лучшая мужская роль» за работу в фильме «Кит».

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Анастасия Астахова
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