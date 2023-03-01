Врач предупредила россиян о подстерегающих в отелях опасностях

Туристам посоветовали носить резиновую обувь в отеле для снижения риска заражения грибком

Из-за плохой уборки номеров в гостиницах постояльцы рискуют столкнуться во время отдыха с инфекционными заболеваниями и насекомыми. О подстерегающих опасностях россиян предупредила врач-терапевт Надежда Чернышева в беседе с «Вечерней Москвой».

В первую очередь, по словам эксперта, туристам стоит остерегаться грибка. Лучшими «друзьями» паразитов являются повышенная влажность в помещении, известковые налеты и некачественная уборка. Наиболее опасной зоной является ванная комната в отелях — это место сосредоточения грибков. «В ванной и уборной могут сохраняться споры, которым не составит труда перебраться к вам. Так что во время поездок обязательно нужно обрабатывать самые мелкие раны дезинфицирующими средствами», — посоветовала медик.

Для снижения риска заражения грибком отдыхающим следует носить резиновую обувь, особенно во время водных процедур. «Например, если до вас в номере проживал человек с грибком ногтей, а горничная недостаточно хорошо продезинфицировала углы и полы, а вы еще умудрились босиком походить, то коварная болячка вам обеспечена», — предупредила она.

Кроме того, при некачественной уборке номеров и несоблюдении санитарных норм туристы рискуют столкнуться с постельными клопами. Врач отметила, что несмотря на то что эти насекомые не представляют большой опасности для человека, они все же способны вызвать дискомфорт и испортить отпуск.

«Они кусают, издают зловонные ароматы, их прикосновения способны вызвать зуд. Клопы, как и тараканы, могут перекочевать на ваши личные вещи и переехать из гостиницы в ваше жилище», — высказалась специалист, порекомендовав соотечественникам при обнаружении незваных гостей в номере немедленно вынести оттуда свои вещи и потребовать у персонала заменить комнату.

Исключить возможность заражения бородавками также можно путем качественной дезинфекции помещений и соблюдения санитарных норм. Опасность вируса папилломы человека заключается в том, что его практически невозможно вывести из организма, пояснила Чернышева.

Ранее россиянка отдохнула в роскошном отеле Турции и пожаловалась на засилье клопов в номере. В качестве места для отдыха девушка выбрала Анталью, остановившись в пятизвездочной гостинице Side Crown Palace. По ее словам, после первой же ночи в отеле у нее на теле появились напоминающие следы от укусов красные пятна, которые сильно зудели.