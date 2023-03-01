Отдохнувшая в роскошном отеле Турции россиянка пожаловалась на засилье клопов

Россиянка отдохнула в пятизвездочном отеле Антальи и пожаловалась на укусы клопов

Россиянка отдохнула в роскошном отеле Турции и пожаловалась на засилье клопов в номере. Подробности сообщает портал TourDom.

В качестве места для отдыха девушка выбрала Анталью, остановившись в пятизвездочной гостинице Side Crown Palace с 23 по 26 февраля. По словам соотечественницы, после первой же ночи в отеле у нее на теле появились напоминающие следы от укусов красные пятна, которые сильно зудели.

«Ложилась спать — ничего не было, проснулась — укусы. Чешутся. Появились не сразу, а постепенно в течение дня. Кусали только меня, ребенок рядом со мной спал в одежде», — рассказал собеседница издания. Туристка отправила фото пятен на теле врачу в России онлайн и получила ответ, что это «укусы постельных клопов».

Отдыхающая сообщила о возникшей проблеме сотруднице гостиницы, однако та предположила, что у россиянки аллергия. «Женщина предложила платно пойти к турецкому врачу, а затем предоставить его заключение. Только после этого менеджер отеля со мной поговорил бы. На этом решение проблемы исчерпано, на их взгляд», — пожаловалась отдыхающая.

Ранее работница гостиницы рассказала туристам, как проверить номер на наличие клопов. По ее словам, перед тем как распаковать вещи, она всегда проделывает одну и ту же процедуру, а именно — выключает свет в комнате и задергивает шторы. Только после этого она внимательно осматривает кровать с фонариком.