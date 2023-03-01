Российские дети попали в больницу после праздника в водном комплексе

В Челябинске трое детей попали в больницу после праздника в водном комплексе

В Челябинске трое детей попали в больницу после праздника в водно-развлекательном комплексе «Атлантида». Об этом в среду, 1 марта, сообщает 74.ru.

Взрослые вместе с десятью несовершеннолетними отмечали день рождения одного из школьников. Троим детям стало плохо, их отвезли в больницу. Что именно с ними произошло — пока неизвестно, но у всех одинаковые симптомы отравления, пишет 74.ru.

В самой «Атлантиде» комментировать ситуацию отказались. В Минздраве российского региона также не стали раскрывать данные о состоянии пострадавших, сославшись на врачебную тайну.

В конце февраля в городе Карабулак Республики Ингушетия пятеро детей отравились угарным газом. Предварительно сообщалось, что утечка газа произошла по причине отсутствия тяги у дымохода водонагревателя.