Время продажи алкоголя в российском регионе сократили на час

В Приморье сократили на час время продажи алкоголя

Вступили в силу изменения в закон Приморья, которые сокращают на час время продажи алкоголя в регионе. Об этом сообщили в краевом правительстве, передает РИА Новости.

Отмечается, что раньше в российском регионе торговать алкоголем можно было с 09:00 до 22:00. Однако в ноябре минувшего года краевые депутаты приняли изменения в региональный закон, которыми время продажи алкоголя сокращается на час в день. С 1 марта на территории края не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 22:00 до 10:00.

Парламентарии большинством проголосовали за запрет на торговлю спиртным в Международный день защиты детей, День знаний, на Последний звонок, а также в местах проведения массовых мероприятий.

Помимо этого, поправками в закон депутаты запретили розничную продажу алкоголя, кроме пива, в помещениях многоквартирных домов, если вход для покупателей в магазин расположен со стороны подъездов. Чиновники подчеркнули, что новые запреты позволят снизить число преступлений в состоянии алкогольного опьянения.

С 1 марта в России заработают новые правила для водителей такси и общественного транспорта. С начала весны к работе в такси и общественном транспорте — автобусах, троллейбусах, трамваях — не будут допускаться люди, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие и особо тяжкие уголовные преступления.