Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:59, 27 февраля 2023Россия

С 1 марта в России заработают новые правила для такси и общественного транспорта

С 1 марта в России заработают новые правила для водителей такси и общественного транспорта

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

С 1 марта в России заработают новые правила для водителей такси и общественного транспорта. Об этом сообщает «Парламентская газета».

С начала весны к работе в такси и общественном транспорте — автобусах, троллейбусах, трамваях — не будут допускаться люди, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие и особо тяжкие уголовные преступления.

Соответствующие поправки в Трудовой кодекс, закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» предполагают, что при трудоустройстве работник должен предъявить работодателю справку о наличии или отсутствии у него судимости.

Ранее сообщалось, что суды стали формировать практику недопустимости движения на желтый свет и приравнивать его к проезду на запрещающий «красный». Штраф за нарушение составит одну тысячу рублей за первое нарушение, а за повторное, совершенное в течение года, уже пять тысяч рублей. Помимо этого, на повторное нарушение не распространяется скидка 50 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
Российские войска поразили украинский оперативный центр спецопераций
Раскрыт процент соблюдающих Великий пост москвичей
Стало известно об отказе пленных солдат ВСУ от украинского гражданства
Лукашенко рассказал о разработке белорусского ЗРК
Стало известно о плане Запада принудить Киев к переговорам в случае неудач
С 1 марта в России заработают новые правила для такси и общественного транспорта
Россия собралась отказаться от покупки иностранного госдолга на средства ФНБ
В России с 1 марта вступят в силу изменения в ПДД
Гособвинитель Белоруссии запросил 19 лет колонии для Тихановской
На Украине захотели признать террористами ВКС и ВМФ России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.