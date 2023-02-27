С 1 марта в России заработают новые правила для такси и общественного транспорта

С 1 марта в России заработают новые правила для водителей такси и общественного транспорта

С 1 марта в России заработают новые правила для водителей такси и общественного транспорта. Об этом сообщает «Парламентская газета».

С начала весны к работе в такси и общественном транспорте — автобусах, троллейбусах, трамваях — не будут допускаться люди, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие и особо тяжкие уголовные преступления.

Соответствующие поправки в Трудовой кодекс, закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» предполагают, что при трудоустройстве работник должен предъявить работодателю справку о наличии или отсутствии у него судимости.

Ранее сообщалось, что суды стали формировать практику недопустимости движения на желтый свет и приравнивать его к проезду на запрещающий «красный». Штраф за нарушение составит одну тысячу рублей за первое нарушение, а за повторное, совершенное в течение года, уже пять тысяч рублей. Помимо этого, на повторное нарушение не распространяется скидка 50 процентов.