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12:49, 1 марта 2023Культура

Mod Sun впервые прокомментировал разрыв помолвки с Аврил Лавин

Mod Sun рассказал, что чувствует себя сломленным после разрыва помолвки с Аврил Лавин

Фото: Arthur Mola / Invision / AP

Музыкант Дерек Райан Смит, наиболее известный под псевдонимом Mod Sun, впервые прокомментировал расставание с бывшей невестой, канадской певицей Аврил Лавин. Об этом пишет портал TMZ.

Музыкант признался, что чувствует себя сломленным после того, как певица приняла решение отменить их помолвку. «За одну неделю вся моя жизнь полностью изменилась», — написал он в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). «Я просто знаю, что на все это есть план. Я буду держать голову прямо и всегда слушать свое сердце, даже когда оно разбито», — добавил рэпер.

Ранее стало известно о том, что Аврил Лавин разорвала помолвку с Mod Sun. О причинах разрыва неизвестно, однако, по словам источника, в последнее время у Лавин и Смита были проблемы в отношениях. Уточняется, что измена не была причиной расставания артистов.

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Варвара Кошечкина
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