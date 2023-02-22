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11:01, 22 февраля 2023Культура

Аврил Лавин разорвала помолвку с Mod Sun

TMZ: певица Аврил Лавин разорвала помолвку с музыкантом Mod Sun

Фото: Arthur Mola / Invision / AP

Канадская певица Аврил Лавин разорвала помолвку с музыкантом Дереком Райаном Смитом, наиболее известным под псевдонимом Mod Sun. Об этом сообщает TMZ.

О причинах разрыва пары неизвестно, однако, по словам источника, в последнее время у Лавин и Смита были проблемы в отношениях. Уточняется, что измена не была причиной расставания артистов.

«Еще три дня назад, когда он уезжал на гастроли, они были вместе и помолвлены. Если что-то изменилось, то для него это новость», — сообщил представитель Mod Sun.

По данным издания, несколько дней назад исполнительницу заметили в компании рэпера Tyga, однако инсайдеры сообщили, что исполнителей связывают дружеские отношения.

В апреле прошлого года Дерек Райан Смит сделал Аврил Лавин предложение, на которое певица ответила согласием.

Ранее актриса и модель Меган Фокс впервые отреагировала на слухи об изменах ее жениха, рэпера Колсона Бэйкера, более известного как Machine Gun Kelly.

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Анастасия Астахова
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