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16:11, 20 февраля 2023Культура

Меган Фокс впервые отреагировала на слухи об изменах жениха

Меган Фокс впервые отреагировала на слухи о расставании с Machine Gun Kelly

Фото: Matt Winkelmeyer / The Recording Academy / Getty Images

Актриса и модель Меган Фокс впервые отреагировала на слухи об изменах ее жениха, рэпера Колсона Бэйкера, более известного как Machine Gun Kelly. Об этом пишет Page Six.

По словам актрисы, никакого вмешательства третьих лиц в их отношения с Бэйкером не было. «Несмотря на то что я очень не хочу лишать вас возможности распространять необоснованные сплетни, которые гораздо лучше были бы написаны ChatGPT (чат-бот с искусственным интеллектом), вы должны похоронить эту историю и оставить всех невинных людей в покое», — написала Фокс.

Актриса опубликовала сообщение в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который ранее деактивировала. На данный момент все остальные посты в аккаунте Фокс заархивированы.

Ранее сообщалось, что пару заметили выходящими из офиса семейного психолога на фоне слухов, что они сталкиваются с «проблемами доверия» в отношениях. До этого актриса удалила все фотографии с музыкантом и опубликовала пост в соцсети, в котором процитировала певицу Бейонсе: «Вы можете почувствовать нечестность на вкус. Она повсюду в твоем дыхании». Спустя несколько часов она деактивировала свой аккаунт. Заметив это, поклонники заподозрили, что пара больше не вместе.

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Варвара Кошечкина
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