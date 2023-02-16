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13:06, 16 февраля 2023Культура

Меган Фокс и Machine Gun Kelly обратились к семейному психологу

Daily Mail: Меган Фокс и Machine Gun Kelly обратились к семейному психологу

Фото: Jamie McCarthy / Getty Images

Актрису и модель Меган Фокс и ее жениха, рэпера Колсона Бэйкера, более известного как Machine Gun Kelly, заметили выходящими из офиса семейного психолога на фоне слухов, что они сталкиваются с «проблемами доверия» в отношениях. Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что пара выглядела расстроенной, покидая консультационный центр по вопросам брака в Калифорнии, США. Фокс и Бейкер были замечены за беседой по пути на автостоянку, однако затем уехали на разных машинах. Предположительно, они провели в здании два с половиной часа. Также сообщается, что актриса сняла свое обручальное кольцо.

Ранее Фокс заметили в компании жениха в День святого Валентина в автомобиле Machine Gun Kelly. До этого актриса удалила все фотографии с музыкантом из своего Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и опубликовала пост, в котором процитировала певицу Бейонсе: «Вы можете почувствовать нечестность на вкус. Она повсюду в твоем дыхании». Спустя несколько часов она деактивировала свой аккаунт. Заметив это, поклонники заподозрили, что пара больше не вместе.

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Варвара Кошечкина
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