Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:03, 15 февраля 2023Культура

Меган Фокс заметили с женихом в День святого Валентина на фоне слухов о разрыве

Меган Фокс заметили с Machine Gun Kelly в День святого Валентина на фоне слухов о разрыве

Фото: Vivien Killilea / Getty Images

Актрису и модель Меган Фокс заметили в компании жениха, рэпера Колсона Бэйкера, более известного как Machine Gun Kelly, в День святого Валентина. Появление пары состоялось на фоне слухов об их разрыве, пишет TMZ.

Музыканта и актрису заметили в автомобиле Machine Gun Kelly во вторник утром, 14 февраля. Отмечается, что Бэйкер был за рулем, а Фокс находилась рядом на переднем сиденье, когда они выезжали из его дома в одном из районов Лос-Анджелеса, США.

Ранее Фокс удалила все фотографии с музыкантом в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и опубликовала пост, в котором процитировала певицу Бейонсе: «Вы можете почувствовать нечестность на вкус. Она повсюду в твоем дыхании». Спустя несколько часов она деактивировала свой аккаунт. Заметив это, поклонники заподозрили, что пара больше не вместе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Киевской области произошла серия взрывов
Россиянам предсказали дефицит одежды из Турции
Дрейку удалось избежать суда по делу об убийстве XXXTentacion
Пригожин раскрыл смысл боев за Артемовск
В МИД России назвали виновных в минном загрязнении Украины
Госдума денонсировала европейскую Конвенцию об уголовном наказании за коррупцию
Звезда сериалов «Солдаты» и «Бригада» рассказал о срочной госпитализации
Cамолет Элвиса Пресли продали на аукционе почти за 20 миллионов рублей
В России высказались о помощи Турции в строительстве зданий после землетрясений
Еврокомиссия назначила примерную дату форума по санкциям против России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.