Меган Фокс заметили с женихом в День святого Валентина на фоне слухов о разрыве

Меган Фокс заметили с Machine Gun Kelly в День святого Валентина на фоне слухов о разрыве

Актрису и модель Меган Фокс заметили в компании жениха, рэпера Колсона Бэйкера, более известного как Machine Gun Kelly, в День святого Валентина. Появление пары состоялось на фоне слухов об их разрыве, пишет TMZ.

Музыканта и актрису заметили в автомобиле Machine Gun Kelly во вторник утром, 14 февраля. Отмечается, что Бэйкер был за рулем, а Фокс находилась рядом на переднем сиденье, когда они выезжали из его дома в одном из районов Лос-Анджелеса, США.

Ранее Фокс удалила все фотографии с музыкантом в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и опубликовала пост, в котором процитировала певицу Бейонсе: «Вы можете почувствовать нечестность на вкус. Она повсюду в твоем дыхании». Спустя несколько часов она деактивировала свой аккаунт. Заметив это, поклонники заподозрили, что пара больше не вместе.