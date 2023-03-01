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21:28, 1 марта 2023Мир

В США расширят объемы выпуска компонентов гиперзвуковых ракет

Байден распорядился расширить ВПК США объемы выпуска компонентов гиперзвуковых ракет

Фото: U.S. Air Force / Reuters

Американский президент Джо Байден распорядился расширить объемы выпуска предприятиями военно-промышленного комплекса (ВПК) США компонентов, которые применяются для производства гиперзвуковых ракет, сообщает ТАСС.

Согласно меморандуму, который он направил главе Минобороны Ллойду Остину, Байден решил воспользоваться законом о производстве продукции военного назначения времен Корейской войны. По мнению лидера США, ВПК страны не может самостоятельно обеспечить дополнительное инвестирование для производства данной продукции. Отмечается, что Байден принял данное решение для того, чтобы страна могла расширить потенциал производства воздушно-реактивных двигателей, передовых бортовых систем навигации и наведения, а также составляющих материалов для гиперзвуковых систем.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон» начнутся в 2023 году.

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Марина Совина
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