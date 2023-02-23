Путин анонсировал массовые поставки гиперзвуковых ракет «Циркон»

Путин заявил, что массовые поставки гиперзвуковых ракет «Циркон» начнутся в 2023 году

Массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон» начнутся в 2023 году, анонсировал президент России Владимир Путин в своем видеопоздравлении с Днем защитника Отечества, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы Кремля.

«В этом году <…> начнем массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования “Циркон“», — заявил глава государства.

В 2023 году ВМФ России примет на вооружение гиперзвуковую ракету «Циркон». Генеральный конструктор реутовского НПО машиностроения Александр Леонов сообщил, что ракеты производят серийно, а боеприпас получил фрегат «Адмирал Горшков». 25 января впервые была отработана организация нанесения удара гиперзвуковой ракетой «Циркон» по морской цели в Западной Атлантике. Учения провели с помощью компьютерного моделирования.