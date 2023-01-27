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11:41, 27 января 2023Наука и техника

Гиперзвуковой «Циркон» примут на вооружение в 2023 году

ВМФ России примет на вооружение гиперзвуковую ракету «Циркон» в 2023 году
Запуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Архивное фото

Запуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Архивное фото. Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Военно-морской флот (ВМФ) России примет на вооружение гиперзвуковую противокорабельную ракету «Циркон» надводного базирования в 2023 году. Об этом сообщил генеральный директор и генеральный конструктор реутовского НПО машиностроения Александр Леонов, передает РИА Новости.

По его словам, вопрос принятия ракеты на вооружение чисто организационный. Леонов добавил, что ракеты производят серийно — этот боеприпас получил фрегат «Адмирал Горшков».

Ранее Минобороны России сообщило, что фрегат «Адмирал Горшков» впервые отработал нанесение удара по морской цели ракетой «Циркон». Учение провели с помощью компьютерного моделирования.

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В декабре глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что серийные поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон» начались. Боеприпас разработали и производят в реутовском НПО машиностроения.

В августе военный журналист Алексей Борзенко назвал ракету «Циркон» абсолютным оружием. Он подчеркнул, что этот боеприпас невозможно перехватить средствами противовоздушной обороны.

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Даниил Иринин
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