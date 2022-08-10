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Российский «Циркон» назвали абсолютным оружием

Военный журналист Борзенко сообщил, что ракета «Циркон» способна поражать авианосцы США

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российская гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» способна обходить средства противовоздушной обороны (ПВО) и поражать американские авианосцы. Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко в беседе с телеканалом «360» назвал ракету абсолютным оружием.

«Ракета эта покрыта тайной, как и гиперзвуковые технологии. Информации о ней очень мало, но самое главное преимущество "Циркона" в том, что он практически не берется никакими средствами ПВО. Американские авианосцы могут быть потоплены "Цирконами" за полчаса-час. Это абсолютное оружие на сегодняшний день», — сообщил он.

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По словам Борзенко, преимущество ракеты заключается в ее скорости. «Даже если зарядить в нее простую болванку, за счет своей скорости ракета может пробить любой авианосец насквозь», — добавил журналист.

Ранее в публикации Baijiahao гиперзвуковую ракету «Циркон» назвали главным козырем президента России Владимира Путина против США.

В июле источник ТАСС сообщил, что гиперзвуковую ракету «Циркон» для надводных кораблей Военно-морского флота России могут принять на вооружение в сентябре 2022 года.

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Даниил Иринин
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