Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В Китае назвали главный военный козырь Путина против США

Baijiahao: Путин показал США главный военный козырь, способный уничтожить Вашингтон
Владимир Путин и Сергей Шойгу

Владимир Путин и Сергей Шойгу. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Российский президент Владимир Путин продемонстрировал США свой военный козырь, и его сообщение должно заставить американцев занервничать, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на китайское издание Baijiahao.

Речь идет о российской гиперзвуковой ракете «Циркон», которую в Китае назвали главным козырем Москвы против США. «Россия показала "меч", и Путин напрямую "обнажил" свой козырь — гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон"», — пишет автор. По мнению китайских журналистов, гиперзвуковая ракета является «убийственным» оружием российской армии, не имеющим аналогов в мире. Они напомнили, что ни одна армия пока не придумала систем, способных перехватить ракету, летящую со скоростью до 9 Махов.

Материалы по теме:
«Это исторический вызов» Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
«Это исторический вызов»Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
9 июля 2022
Сытый — голодному. Почему Россия решила закрепиться в Африке и как страны Запада пытаются ей помешать?
Сытый — голодному.Почему Россия решила закрепиться в Африке и как страны Запада пытаются ей помешать?
5 августа 2022

Дальность полета «Циркона» составляет тысячу километров, уточнил автор. По мнению китайских специалистов, если российские военные развернут в нейтральных водах в 400 километрах от берега США подлодки, оснащенные ракетой, то «Циркон» легко «дотянется» до американской столицы. На то, чтобы ударить по Вашингтону и уничтожить объекты, потребуется всего четыре минуты, уточнило издание.

Ранее речь Путина о скорой поставке гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон» в армию России вызвала панику во всей Великобритании. 31 июля, выступая в Петербурге, российский лидер анонсировал поставку гиперзвуковых ракетных комплексов в Вооруженные силы России (ВС РФ) в ближайшие месяцы. Первым кораблем, который заступит на боевое дежурство с «грозным оружием», станет фрегат «Адмирал Горшков».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия и США обсудят приостановку инспекций в рамках СНВ-3
Экономист допустил ослабление рубля из-за рецессии
Кардиолог предупредил об опасности слишком высокого и низкого пульса
Страны ЕС нарастили импорт угля из России перед эмбарго
В Китае назвали главный военный козырь Путина против США
Росгвардия нашла наркотики в брошенном схроне украинских военных в ЛНР
Женщина умерла сразу после свадьбы и спасла жизни трех человек
В России предложили составлять личные рейтинги водителей такси
В России оценили угрозы Польши сместить главу Еврокомиссии
Аналитик раскрыл влияющий на курс доллара фактор
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.