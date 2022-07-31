Путин анонсировал поставку гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон» в ВС РФ

Путин: поставка комплексов «Циркон» в ВС России будет осуществлена в ближайшие месяцы

Президент России Владимир Путин анонсировал поставку гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон» в Вооруженные силы России (ВС РФ) — она будет осуществлена в ближайшие месяцы. Об этом в воскресенье, 31 июля, информирует ТАСС.

По словам главы государства, первое гиперзвуковое оружие будет поставлено на фрегат Северного флота «Адмирал Горшков». При этом отмечается, что место базирования корабля будет выбрано позже с учетом национальных интересов безопасности страны.

Путин также добавил, что отечественный флот в настоящее время успешно выполняет все поставленные стратегические задачи, а также «обладает высокой готовностью к активным действиям своих береговых, надводных, воздушных, подводных сил и средств».

Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил о начале серийного производства газотурбинных двигателей М-55Р в России. Эксперт сообщил, что силовой агрегат предназначен для серии фрегатов проекта 22350 типа «Адмирал Горшков».