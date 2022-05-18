«Ростех» начал серийное производство двигателей для фрегатов

Глава «Ростеха» Чемезов сообщил о начале производства двигателей М-55Р для фрегатов

Госкорпорация «Ростех» начала серийное производство газотурбинных двигателей М-55Р. Агрегаты предназначены для российских фрегатов. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил глава госкорпорации Сергей Чемезов, передает РИА Новости.

«Создали новый морской дизель-газотурбинный агрегат М-55Р, это новый двигатель, который устанавливается на наши фрегаты. Это первый наш российский такой двигатель. Уже серийно начинаем его выпускать», — сообщил он.

Новый силовой агрегат предназначен для серии фрегатов проекта 22350 типа «Адмирал Горшков». Изначально корабли планировали оснастить украинскими силовыми установками.

Фрегаты проекта 22350 разработаны в качестве замены эсминцев проекта 956 и больших противолодочных кораблей проекта 1155. Фрегаты типа «Адмирал Горшков» получили универсальный корабельный стрелковый комплекс 3С14, который позволяет применять ракеты «Оникс», «Калибр» и «Циркон».

Ранее «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны сообщили, что в 2022 году Северный флот может получить фрегат «Адмирал Головко», который станет первым штатным носителем «Цирконов».

В июне 2021 года управляющий директор «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков сообщил, что преимуществом российской силовой установки является повышенная надежность.