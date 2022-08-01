В Великобритании рассказали о «леденящей душу» угрозе Путина

Mirror: заявление Путина об оснащении ВМФ России ракетами «Циркон» испугало британцев

Заявление российского президента Владимира Путина о скорой поставке гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон» в армию России вызвало панику во всей Великобритании, рассказал аналитик The Mirror Дуглас Пейшент (Douglas Patient).

По словам автора статьи, Путин на параде в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) РФ высказал «леденящую душу» угрозу.

5 минут за это время ракета «Циркон» может достигнуть Лондона

Пейшент уточнил, что российские корабли оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон», обладающими скоростью свыше 10 тысяч километров в час. Он напомнил, что ракета двигается со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука. Пейшент подчеркнул, что она способна достичь Лондона за пять минут.

Путин выступил с пугающей угрозой, что российский военно-морской флот получит ядерные ракеты Дуглас Пейшент аналитик The Mirror

По мнению аналитика, корабли с «Цирконом» станут большой проблемой для военных других стран и это пугает британцев.

За последний год Россия провела множество испытательных пусков «Циркона» с военных кораблей и подводных лодок Дуглас Пейшент аналитик The Mirror

Речь Путина

В воскресенье, 31 июля, выступая в Петербурге, российский лидер анонсировал поставку гиперзвуковых ракетных комплексов в Вооруженные силы России (ВС РФ) в ближайшие месяцы.

Достаточно упомянуть новейшие, не имеющие аналогов в мире гиперзвуковые ракетные комплексы «Циркон», для которых нет никаких преград. Уважаемые товарищи, их поставка в Вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы Владимир Путин президент России

Первым кораблем, который заступит на боевое дежурство с «грозным оружием», станет фрегат «Адмирал Горшков». Путин добавил, что место базирования корабля выберут позже с учетом национальных интересов безопасности страны.

После фрегатов ракету установят и на подводные лодки.

Район несения службы корабля, оснащенного гиперзвуковыми и крылатыми ракетами «Циркон», будет выбран исходя из интересов обеспечения безопасности России Владимир Путин президент России

Кроме того, Путин сообщил об успешном выполнении российским флотом всех поставленных стратегических задач. По мнению главы государства, ВМФ «обладает высокой готовностью».

Путин отметил, что в России утверждена новая Морская доктрина. В ней обозначены границы и зоны национальных интересов государства. Россия будет всеми средствами обеспечивать защиту своих морских рубежей, подчеркнул президент.

Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России, и экономических, и жизненно важных, стратегических Владимир Путин президент России

Испытания

28 июля источник, близкий к министерству обороны России, сообщил, что ракета «Циркон» может быть принята на вооружение уже в сентябре 2022 года.

Государственные испытания изделия завершены, все документы для принятия изделия на вооружение подготовлены. Ожидается, что в сентябре надводный «Циркон» будет принят на вооружение флота источник, близкий к министерству обороны России

1 июня «Адмирал Горшков» выполнил цикл испытаний «Циркона». Как отметил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, фрегат применил ракету из высокоширотных районов Баренцева моря по цели, которая находилась в Белом море на удалении около тысячи километров.

Цикл испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно выполнил фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», подтвердив готовность и самого носителя, и нового оружия Александр Моисеев командующий Северным флотом России

Характеристики

24 декабря 2021 года Путин сообщил о залповом пуске «Циркона». Испытания, по его словам, прошли «успешно, безупречно». Точные тактико-технические характеристики «Циркона» секретны.

Ее применение предусмотрено с морских носителей серийных надводных кораблей и подводных лодок, в том числе уже произведенных и строящихся под ракетные комплексы высокоточного оружия «Калибр»

Владимир Путин президент России

20 февраля 2019 года президент в своем послании к Федеральному собранию заявил, что ракета способна развивать скорость, равную девяти числам Маха (скоростей звука), обладает дальностью более одной тысячи километров. 24 августа 2021 года на военно-техническом форуме «Армия-2021» был заключен контракт на поставку ракет Минобороны РФ.