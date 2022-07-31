В Британии заявили о возможности «Цирконов» долететь до Лондона за пять минут

Mirror после слов Путина заявил о способности «Цирконов» долететь до Лондона за пять минут

Британцев насторожили слова президента России Владимира Путина о возможностях ракетных комплексов «Циркон», которые должны поступить на вооружение Вооруженных сил (ВС) страны. The Mirror, в частности, обратил внимание на способность долететь до Лондона за пять минут со скоростью 7000 миль в час.

«Президент Владимир Путин выступил с пугающей угрозой, что российский Военно-морской флот получит ядерные ракеты со скоростью 7000 миль в час», — написал обозреватель Дуглас Пейшент. Он указал, что гиперзвуковое оружие может двигаться со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука.

Россия уже проводила испытания «Циркона», запуская ракеты с военных кораблей и подводных лодок.

Ранее 31 июля российский лидер анонсировал поставку гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон» в ВС РФ — она будет осуществлена в ближайшие месяцы. По словам главы государства, первое гиперзвуковое оружие будет поставлено на фрегат Северного флота «Адмирал Горшков».

Путин подчеркнул, что Россия будет всеми средствами обеспечивать защиту своих морских рубежей. По его словам, российский флот готов молниеносно ответить всем, кто посягнет на суверенитет и свободу государства.