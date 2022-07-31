Путин назвал значение Морской доктрины

Президент Путин: в Морской доктрине обозначены границы и зоны национальных интересов РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что в новой Морской доктрине обозначены границы и зоны национальных интересов России. Значение недавно утвержденного документа российский лидер назвал на параде в честь Дня ВМФ, передает РИА Новости.

«Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России, и экономических, и жизненно-важных, стратегических. Прежде всего, это наши арктические акватории, воды Черного, Охотского и Берингова морей, балтийские и курильские проливы», — сказал Путин.