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Путин назвал значение Морской доктрины

Президент Путин: в Морской доктрине обозначены границы и зоны национальных интересов РФ

Фото: Администрация президента России

Президент России Владимир Путин заявил, что в новой Морской доктрине обозначены границы и зоны национальных интересов России. Значение недавно утвержденного документа российский лидер назвал на параде в честь Дня ВМФ, передает РИА Новости.

«Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России, и экономических, и жизненно-важных, стратегических. Прежде всего, это наши арктические акватории, воды Черного, Охотского и Берингова морей, балтийские и курильские проливы», — сказал Путин.

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Варвара Кошечкина
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