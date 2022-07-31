Слова Путина о «грозном оружии» России вызвали панику в Британии

The Mirror: слова Путина о ракетах «Циркон» на параде в День ВМФ вызвали панику в Британии

Слова российского президента Владимира Путина, сказанные на параде в честь Дня Военно-морского флота РФ (ВМФ), вызвали панику в Великобритании, заявил аналитик The Mirror Дуглас Пейшент (Douglas Patient).

Автор обратил внимание на то, что Путин «выступил с пугающей угрозой» о том, что российский ВМФ получит гиперзвуковые ракеты «Циркон», обладающие скоростью свыше 10 тысяч километров в час. Глава государства отметил, что первым кораблем, который заступит на боевое дежурство с «грозным оружием», станет фрегат «Адмирал Горшков».

Пейшент отметил, что военные корабли с подобными ракетами станут большой проблемой для британских военных. Он напомнил, что «Циркон» двигается со скоростью, в девять раз превышающую скорость звука. «За последний год Россия провела множество испытательных пусков «Циркона» с военных кораблей и подводных лодок», — подчеркнул аналитик.